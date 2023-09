La Regata storica di Venezia vinta dal 'rosa'

La vittoria del gondolino 'rosa' condotto dalla coppia Matteo Zaniol e Nicolò Trabuio si è aggiudicato la Regata storica di Venezia. In testa fin dalla partenza la coppia ha resistito al tentativo del 'canarin' (giallo) di Simone Costantini e Federico Busetto e dell''azzurro' di Giacomo Marangon e Gabriele Lazzarini. Una gara caretterizzata da una sostanziale correttezza ma soprattutto dall'affacciarsi nelle prime posizioni di nuove promesse del remo tanto che chi era sul 'canarin' si era qualificato durante le gare di selezione in modo del tutto inatteso. Tant'è che Costantini e Busetto avevano detto a mo di sfida: "ora che ci siamo vinciamo". Non è andata così ma le nuove leve hanno superato volti noti come i vincitori dell'edizione 2022 Andrea Ortica e Jacopo Colombi giunti quarti.

Straordinaria la vittoria, per le donne, della mascareta 'arancione' di Silvia Bon e Debora Scarpa. Le due regatanti a febbraio scorso, mentre si allenavano, erano state investite da un taxi acqueo e si erano definite "vive per miracolo", dopo che la loro barca era stata letteralmente spezzata in due. Non a caso hanno ritenuto anche oggi "un miracolo" essere in gara e vincenti per di più con una barca in prestito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA