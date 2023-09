Dedicata a Rebellin una pista ciclabile nel vicentino

Il nome e la memoria di Davide Rebellin, travolto e ucciso il 30 novembre 2022 da un camion a Montebello Vicentino mentre tornava a casa dopo un'escursione in bicicletta, vivranno nella pista ciclabile che corre lungo l'argine del fiume Guà. L'intitolazione è avvenuta questa mattina a Lonigo, nel paese dove il campione di ciclismo è nato e vissuto, nel corso di una cerimonia ufficiale durante la quale è stata scoperta una targa commemorativa in suo ricordo. Una folla di cittadini e appassionati di ciclismo, provenienti da altri comuni e da fuori provincia, hanno partecipato all'evento fortemente voluto dal sindaco del paese Pier Luigi Giacomello, che già nei giorni successivi alla tragica scomparsa aveva promesso ai familiari di Rebellin che l'amministrazione si sarebbe adoperata per inserire appena possibile il nome del ciclista nella toponomastica locale.

Questa mattina, nel muro in cui è stata collocata la targa i tifosi del campione hanno esposto alcuni striscioni, uno di questi diceva "Grazie a un grande uomo, esempio di umiltà e tenacia". La giornata dedicata al ricordo di Rebellin è poi proseguita con una gara ciclistica non competitiva per mountain bike e biciclette da strada organizzata dal Liona bike team in collaborazione con il Comune, alla quale hanno partecipato oltre un centinaio di persone.



