Regata storica, restaurata la bissona 'Floreale'

Alla Tesa delle Galeazze, all'Arsenale di Venezia, è avvenuto il varo della bissona "Floreale", dopo l'intervento di restauro ad opera della ditta Lo Squero. Alla cerimonia presente il consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni, Giovanni Giusto. L'imbarcazione, che sflierà domani, all'edizione 2023 della Regata Storica, prima di essere varata è stata benedetta da monsignor don Ettore Fornezza.

"Abbiamo appena concluso, proprio in questi giorni, il restauro della bissona 'Floreale', pronta per la Regata Storica di domani", ha spiegato Giusto. "Presentava dei seri problemi ed è stata recuperata con il criterio della conservazione, affinché rimanga tale e quale a com'era quando è stata varata per la prima volta più di 60 anni fa - sottolinea - . Questa imbarcazione, nell'aspetto, ricorda i fasti di un tempo, ma vuole anche rappresentare una forte volontà di continuità che contraddistingue noi veneziani. Si vuole infatti portare avanti un sistema di vita che ha sempre reso Venezia unica al mondo.

Questo intervento di restauro - ha concluso - si inserisce all'interno di uno più grande, che portiamo avanti da otto anni e che quasi ogni anno vede protagonista una delle bissone della Storica, ma anche numerose altre imbarcazioni".



