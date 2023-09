Parte la stagione live a Padova di musica, danza e teatro

Padova si appresta ad ospitare nei prossimi mesi un nutrito numero di live di artisti italiani e stranieri, non solo dl mondo delle sette note, in una programmazione targata Zedlive. A partire da ottobre si torna quindi a spingere sull'acceleratore con un cast ricchissimo e variegato. Fulcro principale sarà il Gran Teatro Geox dove si alterneranno protagonisti di musica, teatro, danza, musical e comicità. Il prossimo mese un occhio di riguardo si avrà per lo show di Marcus Miller Marcus Miller, definito uno degli artisti più influenti del nostro tempo: dall'alto di una prestigiosa carriera di oltre 30 anni, vincitore per due volte del Grammy Award e nel 2013 nominato Artista Unesco per la Pace. Oltre al primo vero concerto di ottobre (insieme allo show di Giovanni Allievi (28 ottobre) previsti tanti altri spettacoli nei mesi successivi: Qusto il calendario: Pio e Amedeo (4 novembre), Willie Peyote (10 novembre), Vinicio Capossela (18 novembre), Elio e Le Storie Tese (22 novembre), Massimo Ranieri (24 novembre), Emis Killa (25 novembre), Francesco Cicchella in "Bis!" (1 dicembre), Matteo Paolillo (2 dicembre), Madame (8 dicembre), "Music on Ice - Ispirato a Frozen 1&2" (11 dicembre), Max Gazzè (15 dicembre), Carolina in "Un Natale Favoloso…a teatro" (16 dicembre - ore 15 e ore 18), E. L Squad in "Lights in the Dark" (20 gennaio 2024), Forza Venite Gente (28 gennaio 2024), Grease (2 e 3 febbraio 2024), Maurizio Battista (9 febbraio 2024), Edoardo Leo (16 febbraio 2024), "Peter Pan - Il Musical" (24 febbraio 2024), "Erisioni" - Canti e Danze Georgiane (10 marzo 2024), Giovanni Vernia in "Capa Fresca" (22 marzo 2024), Camihawke in "Il saggio di fine anno" (23 marzo 2024), Queen at the Opera (24 marzo 2024) e Annalisa (19 aprile 2024).



