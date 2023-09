Giancarlo Giannini a Venezia per il lancio di Gardaland come set

Prezzemolo, la mascotte di Gardaland, è arrivato sul pontile dell'Hotel Excelsior insieme a Giancarlo Giannini per proporre - nel contesto della 80ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, il Parco come set cinematografico per film e cortometraggi. Giancarlo Giannini ha partecipato ad un talk dal titolo "Il mondo magico dei Parchi Divertimenti incontra la dimensione da sogno del Cinema". Il Parco Divertimenti come metafora della vita è il pretesto per presentare Gardaland come set cinematografico con un excursus sulle passate e recenti produzioni.

"Gardaland dal 1975 ad oggi è stato il set di numerosissime produzioni - dichiara la pr Elisa Nicastro - Abbiamo iniziato con Bim Bum Bam a entrare nelle case degli italiani e non ci siamo mai fermati: dai documentari e ai reality fino alle fiction, dai videoclip musicali agli eventi. Recentemente abbiamo avuto contatti con alcuni network internazionali e ci piace sempre di più l'idea di proporre il Parco come location cinematografica".



