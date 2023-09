Baby gang danneggia parco inclusivo nel Vicentino

Sono tutti minori di 14 anni i responsabili degli atti di vandalismo compiuti nello scorso mese di maggio all'interno di un parco inclusivo di Schio (Vicenza), pensato per utenti con disabilità, a oggi uno dei più estesi mai realizzato in Veneto.

Ad individuarli, a distanza di tre mesi, dopo numerosi servizi mirati, sono stati gli agenti del Polizia locale, che hanno scoperto la baby-gang e tutti i suoi componenti. Gli impianti della struttura furono danneggiati, tra l'altro, sfondando a calci la porta dell'edificio pensato per essere adibito a futuro chiosco del parco.

L'azione dei vandali suscitò sconcerto da parte dell'amministrazione comunale ma anche della cittadinanza, soprattutto per il "simbolo" rappresentato dal parco giochi, realizzato soprattutto per ospitare i più deboli. In breve tempo furono individuati alcuni giovani come possibili responsabili, ma a distanza di tre mesi, gli agenti, anche dopo il raffronto di immagini di ragazzini soliti frequentare alcuni quartieri della cittadina, del centro storico e dei comuni limitrofi, sono riusciti a dare un nome e un cognome a tutti gli autori del danneggiamento.

La quasi totalità di loro sono stati immortalati dalle telecamere comunali presenti nel parco. In questi giorni gli autori dei vandalismi sono stati convocati presso il comando della Polizia assieme ai propri genitori, dove sono stati invitati a riflettere sul significato delle proprie azioni.

Vista l'età dei protagonisti la vicenda non avrà strascichi giudiziari ma gli amministratori e i poliziotti hanno voluto comunque mettere di fronte i ragazzini alle proprie responsabilità, per evitare il ripetersi di questi episodi.





