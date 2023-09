Le Frecce Tricolori sorvolano il cielo di Venezia

Sorvolo a sorpresa, stamane, delle Frecce Tricolori sul cielo di Venezia. Naso all'insù per tanti veneziani e turisti, poco dopo le 11, ad ammirare il passaggio dei velivoli dell'Aeronautica Militare e la scia bianco, rosso e verde che ha colorato il Bacino di San Marco.

È stato un omaggio della Pattuglia Acrobatica, che durante i trasferimenti per le manifestazioni aeree sta sorvolando su ogni capoluogo di regione con lo scopo di ringraziare tutti i cittadini italiani che hanno servito e supportato la Forza Armata in occasione dei suoi primi 100 anni di storia.

Domani le Frecce saranno infatti protagoniste dell'edizione numero 25 dello Jesolo Air Show: lo spettacolo si svolgerà lungo tutto il litorale, da piazza Marina a piazza Manzoni, anticipato già oggi dalle prove generali.



