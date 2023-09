A Venezia torna domenica la Regata Storica, la festa del remo

Grande attesa a Venezia per il tradizionale appuntamento con la Regata Storica, in programma domenica 3 settembre. Uno degli eventi più sentiti dalla comunità lagunare, una vera e propria festa del remo che si svolge lungo il Canal Grande.

A partire dalle 15.30 il corteo storico, organizzato da Vela Spa per conto del Comune di Venezia, farà sfilare decine di imbarcazioni addobbate, le tradizionali bissone, tra cui la Floreale appena restaurata, la Serenissima, la Dogaressa con gondolieri e figuranti in costume. A solcare le acque ci saranno oltre 60 ammiraglie del corteo sportivo delle associazioni remiere cittadine, vestite con le divise sociali.

Protagonista dell'edizione 2023 sarà anche una zattera della Fameja dei Zatèr e Menadàs de la Piave di Codissago (Belluno) con a bordo i rappresentanti delle associazioni europee, a testimonianza del Gemellaggio Adriatico con la città di Longarone, avvenuto durante la Festa de la Sensa lo scorso 21 maggio. La loro presenza - a ricordo del legame secolare tra Venezia e le Dolomiti, che rifornivano la Serenissima con il legname dei loro boschi - assume un significato particolare quest'anno, in occasione dei 60 anni dalla frana del Vajont.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA