Torna "La Rossa incontra il Rosso", raduno Ferrari AC Verona

Si svolgerà sabato 9 settembre la settima edizione de "La Rossa incontra il Rosso", l'esclusivo raduno Ferrari che l'Automobile Club Verona organizza dal 2016 quest'anno in collaborazione con il Comune di Verona, la Provincia di Verona, l'Official Ferrari Dealer Ineco Auto, Casa Sartori e numerosi altri partners. Un evento ideato dal Presidente dell'AC Verona Adriano Baso, che quest'anno si inserisce all'interno delle celebrazioni per il Centenario dell'Automobile Club che si terranno il prossimo 19 novembre.

L'evento delle Rosse avrà quest'anno una logistica in parte rivisitata che andrà a ripercorrere alcuni dei punti salienti della prima edizione. Le vetture si daranno appuntamento sul Liston dalle 9:30 della mattina di sabato 9 settembre per poi partire alle 11:30 verso la Valpolicella con arrivo alle Cantine Sartori intorno alle 13:00 per il pranzo. Dopo questa sosta alle 15:00 il gruppo si muoverà nuovamente verso Verona per arrivare sulle Torricelle, presso il locale A.M.E.N. per la sosta del pomeriggio. Alle 19:00 ultimo tratto di percorso, scortati dalla Polizia Municipale di Verona, per il parcheggio nel cuore della città tra Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio e il Cortile del Tribunale dove le splendide vetture resteranno in esposizione per tutta la sera mentre gli equipaggi si intratterranno per la cena



Riproduzione riservata © Copyright ANSA