Larrain, Pinochet vampiro perché la storia non si ripeta

Ci voleva la fantasia di Pablo Larrain (Tony Manero, Jackie) per immaginare un Augusto Pinochet diventato un vampiro stanco che, dopo 250 anni di vita, vuole solo morire. Lui sarebbe anche pronto a farlo, ma ha una sola paura: accetta pure che lo chiamino assassino, ma non sopporta che gli dicano ladro. La moglie (Gloria Münchmeyer), poi, ha intrecciato una relazione con il suo losco maggiordomo (Alfredo Castro) anche lui vampiro. Figli e figlie, infine, aspettano solo la sua eredità e sono così più vampiri dei vampiri.

Questo, in estrema sintesi, El Conde di Pablo Larraín, film in bianco e nero in corsa a Venezia e incentrato sulla figura di Augusto Pinochet (Jaime Vadell), il generale cileno a capo del paese dal 1973 al 1990, nonché protagonista di una delle più atroci dittature del XX secolo che ha prodotto migliaia di vittime tra i civili.

"L'idea del film (che sarà distribuito da Netflix dal 15 settembre) - spiega il regista - non è certo originale e si basa sul più pericoloso dei concetti, ovvero che una figura come quella di Pinochet possa essere eterna e che il male possa alla fine sopravvivere. Credo che oggi sia giusto dire questo in un momento in cui la storia sembra ripetersi". Difficile invece "prevedere - aggiunge - come sarà accolto in Cile. Probabilmente c'è chi lo odierà e chi lo amerà".

L'idea iniziale, sottolinea Larrain, "era quella di realizzare un film su Pinochet come vampiro e avevamo pensato di fare una serie tv, ma poi ci siamo detti: perché non facciamo un film? Comunque non avevamo mai considerato di sviluppare questi progetto in occasione dei cinquant'anni dal golpe. Non era previsto. È stato solo un caso".



