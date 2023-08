Adam Driver, orgoglioso di rappresentare un film indipendente

Adam Driver è una star americana, è il protagonista di Ferrari di Michael Mann, uno dei 5 film Usa in concorso, ed è alla Mostra di Venezia per deroga sindacale.

"Sono - ha detto alla conferenza ufficiale del film - molto orgoglioso di essere qui in presenza per rappresentare un film che non fa parte dell'Amptp - l'alleanza dei produttori americani, oltre 350 società rappresentati a cominciare dalle major - e promuovere la direttiva del SAG - il sindacato degli attori - che con l'accordo interinale per i film indipendenti fa fare promozione e allo stesso tempo dà visibilità allo sciopero, una tattica secondo me molto efficace". L'accordo, ha osservato, aiuta a "fermare un po' l'emorragia in modo che le persone in Iatse - il sindacato dei lavoratori dello spettacolo - e Sag possano andare a lavorare".

Secondo i termini dell'accordo interinale, Neon e STX International - i distributori americani di Ferrari ndr - hanno accettato i termini fissati da SAG-AFTRA che l'AMPTP finora non è riuscita a rispettare. "Perché una società di distribuzione piccola come Neon e STX International può soddisfare ciò che SAG sta chiedendo ma grandi aziende come Netflix e Amazon non possono?". Gli ha fatto eco il regista Mann sottolineando: "siamo totalmente solidali con lo sciopero".



