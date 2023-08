Adam Driver, 'il mio Enzo Ferrari con il lutto nel motore'

In deroga sindacale al duro sciopero in corso ad Hollywood, Adam Driver è alla Mostra del cinema di Venezia, rara star americana di questa edizione, per presentare il suo Enzo Ferrari. Dopo aver interpretato Maurizio Gucci nell'House of Gucci di Ridley Scott, l'attore è alle prese con un altro italiano, il mito di Maranello, protagonista del film di Michael Mann, in corsa oggi per il Leone d'oro. Prodotto da STX Entertainment, Ferrari è un'esclusiva per l'Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema e uscirà al cinema con 01 Distribution.

"Un uomo particolare, diverso da tutti, una persona che era come spronata dal lutto del giovane figlio Dino, dal dolore che provava, e tutti i rapporti con le persone che lo circondavano, in famiglia e nella scuderia, ne erano condizionati. Di Enzo Ferrari - racconta Adam Driver - sapevo poco ma via via che preparavamo il film, conoscevamo i luoghi veri a Modena, il barbiere, lo studio, la casa, i ristoranti, sono entrato in connessione con lui e il suo mondo, è stato davvero emozionante".

Nel kolossal di produzione indipendente (motivo per cui è potuto essere qui Driver e uno dei coprotagonisti Patrick Dempsey, il mitico Piero Taruffi, la volpe argentata), girato in Italia, con adrenaliniche scene di gare, c'è la ricostruzione della famosa Mille Miglia del 1957 con la tragedia che costò la vita al pilota Ferrari Alfonso De Portago e fece strage nel pubblico a Guidizzolo con la morte di nove spettatori tra cui 4 bambini. Fu l'ultima Mille Miglia poi vietata per ragioni di sicurezza, la fine di un'epoca.

Nel cast ci sono Penelope Cruz (la moglie Laura Ferrari), Jack O'Connell, Sarah Gadon (Linda Christian), Gabriel Leon e Shailene Woodley che interpreta l'amante Lina Lardi, da cui nascerà Piero riconosciuto solo nel 1975. Piero Ferrari, erede universale di Enzo, è atteso stasera sul red carpet con la rossa d'epoca che guidata da Taruffi vinse la gara.

"Sono affascinato da sempre da storie così profondamente umane, quando mi sono imbattuto in un personaggio così dinamico come Enzo Ferrari ne sono rimasto colpito. Tutti i suoi aspetti contrastanti sono universali ma così è la vita e lui li aveva concentrati", ha detto il regista.



