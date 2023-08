Turismo in crescita in Veneto, arrivi sopra periodo pre-Covid

Nel primo semestre 2023 il numero di arrivi turistici in Veneto è superiore al 2019 pre-covid (+0,8%) mentre le presenze segnano un +0,2%, sempre rispetto a quattro anni fa. Lo riferisce oggi l'assessore regionale al Turismo, Federico Caner.

Il numero di italiani segna +5,9% rispetto alla situazione pre-pandemica, ma le presenze sono in diminuzione (-1,2%), soprattutto nei soggiorni più brevi nelle città e alle terme. Al contrario, le presenze straniere superano (+0,9%) quelle dello stesso periodo del 2019.

"La forte performance positiva del turismo veneto nella prima parte dell'anno - commenta Caner - è sottolineata dal +12% delle presenze tedesche, sempre rispetto al periodo pre-pandemia, +2,8% di quelle austriache, +2,6% di quelle svizzere e si evidenzia, inoltre, un importante ritorno degli americani (+13,3%). Mancano ancora all'appello diversi turisti inglesi e francesi, oltre a quelli asiatici e russi per i noti eventi internazionali".



