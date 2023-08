Nuova campagna Diesel, staff e modelli in piazza a Breganze

E' una sorta di rompicapo o di 'caccia al personaggio' la campagna promozionale Autunno 2023 di Diesel, il brand di moda di Renzo Rosso, ideato dal direttore creativo Glenn Martens, dal direttore artistico Chris Simmonds e dal fotografo Johnny Dufort.

Realizzata a Breganze, dove si trova il quartier generale di Diesel dal 1978, la campagna vede sei scatti principali, ognuno dei quali è incentrato su un gruppo di modelli attorniati da centinaia di membri dello staff Diesel, compreso Renzo Rosso, per creare una serie di scene quotidiane ritagliate e riassemblate in modo da comporre uno scatto della località vicentina.

I sei gruppi di modelli protagonisti indossano look dalle collezioni Pre e Runway Autunno Inverno 2023 di Glenn Martens, con capi dalle linee Biker Darts, Cargo Denim e Coated Outerwear. Dall'8 settembre parte dunque la campagna "Find the D" (Trova la D) con un gioco interattivo a cui clienti, fan e ospiti potranno partecipare per vincere premi registrandosi su www.dieselfw23contest.com. Il gioco si svolgerà nel corso di due mesi e ogni settimana i giocatori avranno il compito di trovare uno specifico oggetto nascosto all'interno dell'immagine zoomabile. Verranno estratti a sorte i vincitori di vari premi, tra cui una borsa 1DR, una cintura-gonna Oval D, cappellini, sneakers, occhiali da sole, orologi, sex toys Diesel, profumi e altro.



