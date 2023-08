Ksenia Rappoport, 'l'ordine del tempo oggi? Un figlio in guerra'

È nata a Leningrado, è un'attrice affermata al cinema, alla tv e nel teatro russo, ma ha un legame forte con l'Italia dai tempi del film di Giuseppe Tornatore, La sconosciuta, che le valse anche il David di Donatello come migliore attrice protagonista e a Venezia è stata anche madrina nella 65/a Mostra, ma oggi aveva la voce incrinata dall'emozione e dalla commozione pensando a quello che accade nel suo paese.

Ksenia Rappoport interpreta una donna affascinante nel film di Liliana Cavani, L'ordine del tempo. Oggi all'incontro per la presentazione del film fuori concorso ha detto: "Liliana mi ha salvato la vita, questo film per me è stato una salvezza nel momento più difficile della mia vita, mi ha aiutato a sopravvivere. Sono molto grata a Liliana. Sogni un figlio, lo immagini, lo partorisci, lo fai crescere, lo nutri, lo educhi nella sua adolescenza, poi diventa un uomo finalmente, ma deve partire per la guerra e due giorni muore. Questo oggi è da noi l'ordine del tempo".



