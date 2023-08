Diritti umani, a Venezia l'anteprima di Portrait of a Stranger

Saranno le Procuratie Vecchie in Piazza San Marco, sede della fondazione di Generali The Human Safety Net, ad ospitare venerdì 1 settembre, nell'ambito di Lights! Camera! Action! (ore 17.00) l'anteprima italiana di Portrait of a Stranger frutto della collaborazione tra Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) e i pluripremiati registi Platon e Anadil Hossain.

Alla proiezione seguirà l'intervento di apertura di Gabriele Galateri di Genola, presidente di The Human Safety Net. Tra gli ospiti il fotografo e regista Platon e la stilista Diane von Fürstenberg.

Con Lights! Camera! Impact The Human Safety Net chiama a raccolta le voci dinamiche provenienti dal mondo dello spettacolo, della filantropia e della difesa dei diritti umani, in collaborazione con Think-Film Impact Production, società media che lancerà la prima edizione del Collateral Impact Award alla Mostra del Cinema, e con Vital Voices Global Partnership, un'organizzazione globale che connette e amplifica le voci di donne leader che affrontano le grandi sfide del nostro tempo.





