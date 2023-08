Venezia, Malika Ayane canterà Paoli alla cerimonia d'apertura

Sarà "Il cielo in una stanza" cantato da Malika Ayane, il motivo che caratterizzerà domani la cerimonia d'apertura dell'80/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

Malika Ayane ha alle spalle una carriera con numerosi successi: partecipa al Festival di Sanremo cinque volte vincendo due volte il Premio della Critica intitolato a Mia Martini.

Vanta numerose collaborazioni con artisti di prestigio nazionale e internazionale come Giuliano Sangiorgi, Pacifico, Alva Noto, Vince Mendoza, oltre ad essere autrice ed interprete di alcune colonne sonore, tra cui Generazione Mille Euro, La Prima Cosa Bella, Il Giorno in Più, Tutti I Rumori Del Mare, Letters to Juliet, One Tree Hill e Lava.



