Venezia, Charlotte Rampling terrà laudatio di Liliana Cavani

Sarà l'attrice britannica Charlotte Rampling a tenere domani la 'laudatio' di Liliana Cavani, Leone d'oro alla carriera della Biennale di Venezia, alla cerimonia di consegna del premio prevista nella Sala Grande del Palazzo del Cinema.

La consegna avverrà in occasione della serata inaugurale dell'80/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale.

Charlotte Rampling è stata l'indimenticabile protagonista de Il portiere di notte (1974) della regista italiana, al fianco di Dirk Bogarde. Il film ha ottenuto due candidature ai Nastri d'argento. Rampling, candidata all'Oscar nel 2016 per '45 anni' di Andrew Haigh, ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla Mostra di Venezia nel 2017 per il film 'Hannah' di Andrea Pallaoro.







