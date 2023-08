Spara colpo pistola in aria e poi ferisce agente, arrestato

In pieno giorno ha sparato un colpo di pistola in aria e poi all'arrivo sul posto di una pattuglia delle Volanti della Polizia ha aggredito e ferito un poliziotto, costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale. Protagonista della vicenda, avvenuta a Campo Marzo a Vicenza, a ridosso del centro storico, un 28enne italiano, residente in città, che è stato arrestato per i reati di violenza, resistenza e minacce a pubblico ufficiale e successivamente condotto nella casa circondariale del capoluogo berico a disposizione dei giudici.

L'allarme è stato lanciato da una donna che ha assistito alla scena del colpo di pistola e ha dato l'allarme alle forze dell'ordine. La pistola, una semiautomatica, si è poi scoperto essere un arma abilitata ad esplodere solo proiettili a salve, seppur del tutto identica al modello originale.



