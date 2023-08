Mose ancora attivo a Venezia per nuova punta acqua alta

E' la fine di agosto ma a Venezia sembra già autunno, con l'acqua alta che anche oggi incombe sulla città, costringendo il Mose ad un super-lavoro. Le paratoie del sistema idraulico a scomparsa, già impiegate ieri per una massima che in mare ha toccato i 120 centimetri, sono state alzate nuovamente stamane alle tre bocche di porto della laguna.

E' prevista infatti una nuova punta di acqua alta intorno ai 110 centimetri, in tarda mattinata, perchè la situazione meteo non è cambiata rispetto a ieri. Con il Mose attivo, però, la laguna interna rimane protetta, e la massima in città potrebbe arrivare agli 80 centimetri, misura con la quale anche le zone più basse restano all'asciutto. Attualmente il mareografo posizionato a di fuori della barriera del Lido registra il valore di marea di un metro.



