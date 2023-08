'L'orizzonte degli eventi', gli scatti di Pellegrin alla Cini

Sono Paolo Pellegrin e Pino Settanni i protagonisti del periodo autunnale alle "Stanze della Fotografia" a Venezia, iniziativa congiunta di Marsilio Arte e Fondazione Giorgio Cini. Le due esposizioni monografiche apriranno nell'isola di San Giorgio il 30 settembre, e rimarranno allestite fino al 7 gennaio 2024 (per quanto riguarda Pellegrin), e sino al 27 novembre (per Settanni).

La mostra "L'orizzonte degli eventi", curata da Denis Curti e Annalisa D'Angelo e realizzata in collaborazione con Magnum Photos, presenta oltre 300 scatti di Pellegrin, uno dei più influenti fotografi italiani, da sempre impegnato a raccontare i grandi conflitti che animano la contemporaneità; vincitore di undici edizioni del World Press Photo Award e membro dell'agenzia Magnum.

A Pino Settanni è dedicata invece I Tarocchi, realizzata da Archivio Luce Cinecittà in collaborazione con Le Stanze della Fotografia.



