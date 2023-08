Golf: a Mogliano l'Italian Girl's international Championship

Ha preso il via al golf club Villa Condulmer di Mogliano Veneto la quinta edizione dell'Italian Girl's international Championship. Saranno 13 le nazioni rappresentate da 123 partecipanti. Tre giornate di gara che prevedono 72 buche, secondo la formula stroke -play, e la disputa di due giri di qualifica.

Le prime 40 della classifica più eventuali pari merito merito al 40/o posto parteciperanno alle 36 buche finali che si disputeranno giovedì 31 agosto. In palio oltre all'individuale ci sarà anche il Nations Trophy (gara a squadre) che verrà assegnato alla fine della seconda giornata tenendo conto dei migliori 2 score su 3 di ogni giro. Guidano l'entry list la francesce Sara Brentchenef, handicap di gioco -5,5, le italiane Natalia Aparicio (-5,3), Matilde Partele (-5,2) e la tedesca Rosalie Stadler (-5). La gara Italian Girl's international Championship è valida per il World Amateur Golf Ranking e vedrà in azione alcune giovani atlete del panorama europeo. Si confermano, infatti, numeri più importanti delle precedenti edizioni a rappresentare ben 13 nazioni: Italia, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Inghilterra, Svizzera, Belgio, Slovenia, Malta, Danimarca, Norwegia, Slovacchia, Svezia.

L'elevato livello tecnico della competizione è certificato dalla presenza di oltre 70 ragazze con handicap di gioco inferiore a 0.

L'Italia fa affidamento su Aparicio, campionessa italiana Ragazze 2023, veronese, tesserata per Asolo e su Partele, campionessa italiana Match Play, anch'essa in forza ad Asolo.

Senza dimenticare le più giovani Noa Zocco, Molinetto, campionessa italiana cadette 2023 e la "piccola" di Villa Condulmer Alice Negroni, campionessa italiana Pulcine 2023.





