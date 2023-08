Gabriele Salvatores tra i vincitori del Filming Italy Best Movie

Il regista Premio Oscar Gabriele Salvatores, Aldo, Giovanni e Giacomo, Giuseppe Battiston, Ficarra e Picone, Alessandro Siani, Rocco Papaleo, Sergio Rubini , Micaela Ramazzotti, Edwige Fenech, Pilar Fogliati,Francesco Di Leva, Giorgio Tirabassi, Marco Bocci, Matteo Paolillo sono alcuni dei vincitori del Filming Italy Best Movie Award. La cerimonia di premiazione sarà il 3 settembre nella Sala degli Stucchi dell'Hotel Excelsior. Il Filming Italy Best Movie Award - Tiziana Rocca, Direttrice Generale e Artistica e Vito Sinopoli, Amministratore Unico Duesse Communication e Presidente onorario del Premio, annunceranno tutti i premiati di quest'anno gode del patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC, di ANEC, di ANICA, del Centro Sperimentale di Cinematografia e di 100Autori, in collaborazione con Cinecittà. La madrina della sezione giovani sarà Martina Stella.

La madrina di questa nuova edizione sarà invece Laura Chiatti.

Tiziana Rocca, Direttore Generale e Artistico del Premio, ha dichiarato: "È con immenso piacere e anche con particolare orgoglio che annunciamo i nomi dei premiati del Filming Italy Best Movie Award. Riuscire a mettere insieme un parterre di ospiti così unico, tra attori, attrici e registi, non è stata un'operazione semplice ma che ha richiesto mesi e mesi di costante lavoro per raggiungere un risultato che ritengo pienamente soddisfacente. Sono moltissime le donne che premieremo, proprio perché il Filming Italy è dedicato a loro, a tutte quelle artiste, attrici, registe, sceneggiatrici che quotidianamente lottano per affermare la propria voce in questo mondo. Ma oltre che dell'empowerment femminile, quest'anno il premio tiene come sempre conto dell'attualità e aderisce ad un'iniziativa molto importante legata alla sostenibilità ambientale: in collaborazione con Evertreen, infatti, per ogni artista premiato verrà piantato un albero in Kenia che prenderà il suo nome e sarà possibile seguire a distanza e monitorare tutte le fasi della sua crescita" - sottolinea Tiziana Rocca.





