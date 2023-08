Carabinieri: Spiller lascia Venezia per nuovo incarico

Il tenente colonnello dell'Arma dei Carabinieri Emanuele Spiller lascia la città di Venezia, dove per sei anni è stato al comando del Reparto Operativo provinciale. L'ufficiale ha infatti ricevuto un nuovo incarico, a Reggio Calabria, come capo ufficio del Comando provinciale dei Carabinieri.

Spiller, apprezzato in questi anni a Venezia per la grande professionalità e l'impegno operativo, è stato ricevuto stamane a Ca' Farsetti in visita di commiato dal sindaco Luigi Brugnaro, che lo ha ringraziato a nome della città e gli ha rivolto gli auguri per il nuovo importante incarico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA