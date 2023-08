Mic e Cinecittà omaggiano la Lollo a Venezia

Il Ministero della Cultura e Cinecittà insieme per celebrare Gina Lollobrigida a Venezia. La grande attrice e diva tra le più amate del nostro cinema, scomparsa quest'anno, sarà infatti al centro del primo importante evento della Mostra del Cinema di Venezia con la Preapertura del Festival in Sala Darsena la sera di martedì 29 agosto, quando saranno proiettati in prima mondiale Portrait of Gina (1958, 27') di Orson Welles, nella versione restaurata per l'occasione dal Filmmuseum München in collaborazione con Cinecittà, e La provinciale (1953, 113') di Mario Soldati, in prima mondiale nella versione restaurata per l'occasione dal Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale, in collaborazione con Compass Film.

Portrait of Gina e La provinciale rientrano nel programma di Venezia Classici dell'80. Mostra e fanno parte del progetto complessivo di iniziative dedicate alla grande attrice ideate dal Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni e dalla Presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia. Un progetto che comprende anche due mostre fotografiche, a Roma e al Lido di Venezia, oltre a un premio ai giovani talenti, che sarà presentato durante la Mostra del Cinema. L'omaggio del MIC e di Cinecittà a Gina Lollobrigida proseguirà poi durante tutto il Festival con una mostra fotografica dedicata a lei e Anna Magnani, allestita negli spazi dell'Hotel Excelsior al Lido, e con la presentazione del francobollo emesso dalle Poste italiane, il 6 settembre, all'Italian Pavilion.

Non solo, dal 31 agosto al 4 settembre, Cinecittà per la Dgca del MiC sempre all'Italian Pavilion presenta un fitto calendario di appuntamenti, a cura dell'Ufficio Progetti Speciali con i principali protagonisti dell'industria audiovisiva internazionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA