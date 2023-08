A Chioggia sequestrate 3,4 tonnellate di vongole illegali

La sezione operativa navale di Chioggia (Venezia) della Guardia di Finanza ha sequestrato 3,4 tonnellate di vongole pescate illegalmente nelle acque della laguna di Venezia, per un valore commerciale di 20mila euro.

I controlli delle Fiamme Gialle sono avvenuti all'interno degli spazi lagunari prospicenti Chioggia, con l'utilizzo congiunto dei mezzi navali e di pattuglie in auto. Due i controlli, nei quali i finanzieri hanno individuato cinque pescatori impegnati nella cernita, confezionamento e trasporto dei molluschi, che erano privi della documentazione sanitaria.

E' stato inoltre contestato l'utilizzo di una barca dismessa, come centro di spedizione e confezionamento del prodotto ittico.

I militari, oltre al sequestro dei molluschi e dell'imbarcazione, hanno elevato sanzioni amministrative per un ammontare di 12.000 euro.



