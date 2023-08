Trovato un ultraleggero disperso da ieri, morto il pilota

Un 78enne di Verona è morto dopo essere precipitato con il suo ultraleggero a Isola della Scala (Verona), disperso da ieri sera. Il velivolo, modello Tecnam P92, era decollato ieri alle 18 da un campo volo a Roverbella (Mantova), ma è stato rinvenuto solo questa mattina da un agricoltore nella località di Dossi, dopo l'allarme scattato per il mancato rientro e la perdita delle tracce dell'ultraleggero.

Il corpo del pilota è stato estratto privo di vita dalle lamiere del velivolo e trasportato all'ospedale di Borgo Trento per l'autopsia. Al momento non sono ancora note le cause dell'incidente, sul quale indagano i carabinieri di Villafranca (Verona) con personale dell'Ente Nazionale Sicurezza Volo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA