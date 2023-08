Rugby: ultimo test premondiale per Italia, batte Giappone 42-21

L'Italia del rugby batte 42-21 il Giappone a Treviso,e conclude bene il proprio cammino di preparazione ai Mondiali in Francia (8 settembre-28 ottobre). Il test premondiale di oggi, l'ultimo degli azzurri, è stato molto combattuto per 70 minuti, poi però i 'Brave Blossoms' hanno ceduto a un'Italia lucida e capace di chiudere la questione al momento giusto. 'Premio di Player of the match' ad Ange Capuozzo, ma è stata una grande prestazione da parte di tutti gli azzurri, con Monty Ioane autore di tre mete e quindi di 15 punti. In meta per l'Italia anche Stephen Varney e Martin Page-Relo, mentre Tommaso Allan ha messo a segno 4 trasformazioni e 3 calci piazzati.

Ai Mondiali in Francia gli azzurri faranno parte di un girone che comprende anche la nazionale di casa, la Nuova Zelanda, la Namibia e l'Uruguay. Passeranno ai quarti di finale le prime due classificate.



