Psichiatra aggredito da un detenuto nel carcere di Verona

Uno psichiatra in servizio nel carcere di Verona è stato aggredito da un detenuto. Ne dà notizia l'Ordine dei Medici chirurghi e Odontoiatri di Verona che in una nota esprime solidarietà al collega psichiatra.

"Si tratta - sottolinea il presidente Carlo Rugiu - dell'ennesimo episodio che si aggiunge alle tante storie di intolleranza e violenza verso il personale sanitario di cui, purtroppo, si sente parlare sempre più spesso". "Davanti a questi fatti - prosegue la nota - occorrono azioni concrete che garantiscano sicurezza e protezione alla classe medica e specialmente a coloro che esercitano nelle unità operative e nei presidi più esposti al rischio, a contatto con pazienti che, in relazione ai problemi per cui vengono trattati, sono impossibilitati a comprendere che il medico non è un nemico, ma un loro alleato".



