Chiusa l'inchiesta sui lavori per la nuova curva stadio Padova

"Attendo con fiducia che la giustizia faccia il suo corso": così il sindaco di Padova Sergio Giordani commenta la notizia della chiusura dell'inchiesta sulla realizzazione della nuova curva sud dello stadio Euganeo che vede indagate sette persone accusate a vario titolo di turbata libertà degli incanti, subappalto illecito, lesioni personali colpose e favoreggiamento. Le indagini hanno portato a scoprire un grave incidente sul lavoro tenuto nascosto.

"Anche noi vogliamo che su questa vicenda sia fatta la massima chiarezza - aggiunge Giordani - su questo aspetto sono rimasto colpito da quanto emerso relativamente ad un grave infortunio sul lavoro che sarebbe stato occultato nel cantiere.

Come Amministrazione sosteniamo da sempre, che specie nei cantieri, la sicurezza sul lavoro è un aspetto sul quale non si possono fare sconti".

Quanto sarebbe accaduto per il primo cittadino "è di una gravità assoluta, non solo per l'entità dell'incidente, ma anche per i comportamenti che sono seguiti al fatto. E' un episodio che sottolinea e conferma che l'Amministrazione Comunale in questa vicenda - conclude - è parte lesa, e ovviamente su questo aspetto stiamo facendo le nostre attente valutazioni".



