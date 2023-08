Baroni, i miei hanno attinto alle risorse mentali

"Noi siamo partiti pensando di cambiare sistema di gioco, ma questa squadra doveva essere smontata e rimontata. Per tante situazioni anche di mercato abbiamo lavorato per delle settimane, poi ho rimesso ogni giocatore al suo posto. Per me è importante l'atteggiamento, correre in avanti ed essere aggressivi. C'è tanto da migliorare, ma lo faremo e ora dobbiamo stare con i pedi per terra. Questi risultati sono un premio ai ragazzi, ma la strada è lunga". Così il tecnico del Verona, Marco Baroni, intervistato da Dazn dopo il successo sulla Roma.

"Davanti abbiamo giocatori con caratteristiche diverse - spiega - e in certe partite abbiamo più bisogno di mobilità. La squadra è abituata a dare la palla a Djuric, che oggi ha fatto un gran lavoro. Quello che è importante è che la squadra lavori per trovare un'identità forte, tenendo il campo correndo in avanti. Oggi contro questa Roma non era facile, così come non era facile allenarsi in questi giorni a certe temperature. I ragazzi hanno attinto ancora di più a risorse mentali e questo è importante".



