Torna a Venezia il premio Furstenberg per le donne straordinarie

Tornano a Venezia i Diane von Furstenberg Awards che premiano le donne ed attiviste "straordinarie".

I riconoscimenti saranno consegnati il 31 agosto per la 14/a edizione degli Awards istituiti più di un decennio fa per riconoscere, sostenere e amplificare le voci di donne straordinarie che si dedicano al miglioramento della vita di altre donne.

Le donne premiate quest'anno con la DVF Leadership Awards sono Amal Clooney, per il suo lavoro a difesa delle vittime di abusi dei diritti umani in tutto il mondo; la vicesegretaria generale delle Nazioni Unite, Amina J. Mohammed; Helena Gualinga per il suo lavoro a difesa dell'ambiente e dei diritti umani; l'esperta mondiale delle implicazioni dell'intelligenza artificiale Dr.

Joy Buolamwini e l'attrice ed attivista Lilly Singh.

Nel corso degli anni, i DVF Awards hanno premiato donne da oltre 30 paesi nel mondo: anche grazie ai premi queste donne sono riuscite a proseguire l'importante lavoro che conducono nelle varie aree, tra le quali la lotta contro il cambiamento climatico, crisi dell' emigrazione, tratta di esseri umani, la parità di genere e prevenzione della violenza contro le donne.

I DVF Awards, che tornano a Venezia durante la 80/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, in collaborazione di Vital Voices Global Partnership, ospiteranno anche un'esibizione della cantautrice americana Jewel, della giornalista Premio Nobel per la Pace, Maria Ressa e la Presidente Emerita della Camera dei Rappresentanti americana, Nancy Pelosi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA