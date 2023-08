Tinny Andreatta, a Venezia il premio ITTV

Sarà consegnato il 2 settembre, durante la Mostra di Venezia, l'ITTV International Award a Tinny Andreatta. ITTV Award-Hand…The Winner is, il premio disegnato dall'artista Fidia Falaschetti, è stato attribuito alla Vice Presidente per i contenuti italiani, Netflix, da Valentina Martelli, Founder e CEO Good Girls Planet e Cristina Scognamillo Founder Good Girls Planet "per il suo contributo significativo all'industria dell'audiovisivo e alla diffusione della cultura italiana nel mondo". La premiazione si terrà all'Italian Pavilion al termine del Panel (ore 17.00) Opening Boundaries: l'evoluzione del panorama italiano dallo storytelling alla distribuzione internazionale, organizzato da Good Girls Planet all'interno di ITTV International Forum e TechInEntertainment che vede la partecipazione della stessa Andreatta insieme a Maria Pia Ammirati, Direttrice Rai Fiction; Nicola Borrelli, Direttore Generale- Direzione generale Cinema e Audiovisivo, MIC; Nicola Maccanico, Amministratore Delegato Cinecittà S.p.A.; Luca Milano, Direttore Rai Kids; Maria Grazia Saccà, CEO Titanus Production, Andrea Scrosati, COO Fremantle Group, CEO, Continental Europe Fremantle, Roberto Stabile, Responsabile Progetti Speciali DGCA MIC presso Cinecittà. ITTV International Forum e TechInEntertainment, eventi organizzati da Good Girls Planet, tornano a Venezia per il quarto anno e presentano oltre il citato Panel anche Meta-morfosi: come cambia l'intrattenimento (dall'animazione ai contenuti VR) alle 15:00 allo Spazio Regione Veneto/Veneto Film Commission un approfondimento sul tema con Guido Meardi, CEO V-Nova, Elisabetta Rotolo, CEO, Creative-Executive Producer MIAT Multiverse Institute for Arts and Technology; Giorgio Scorza, CEO e Direttore creativo di Movimenti Production. Dopo Venezia, ITTV International Forum e TechInEntertainment si trasferiranno a Los Angeles, dal 29 ottobre al 1° novembre, confermando ancora una volta un ruolo chiave e di riferimento per gli executive internazionali.



