Dopo Venezia in sala il 14 dicembre Adagio di Stefano Sollima

In prima mondiale e in concorso alla Mostra del cinema di Venezia (30 agosto - 9 settembre), il film diretto da Stefano Sollima, Adagio arriverà nelle sale italiane il prossimo 14 dicembre come film del periodo natalizio proposto da Vision Distribution.

Scritto dallo stesso regista con Stefano Bises, torna a raccontare una storia interamente ambientata nella Capitale con un cast eccezionale: Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Adriano Giannini e - per la prima volta sullo schermo - Gianmarco Franchini. Adagio racconta la storia di Manuel, un ragazzo di sedici anni che cerca di godersi la vita come può, mentre si prende cura dell'anziano padre. Vittima di un ricatto, va a una festa per scattare alcune foto ad un misterioso individuo ma, sentendosi raggirato, decide di scappare, ritrovandosi invischiato in questioni ben oltre la sua portata. I ricattatori che lo inseguono si rivelano essere estremamente pericolosi e determinati ad eliminare quello che ritengono uno scomodo testimone e il ragazzo dovrà chiedere protezione a due ex-criminali, vecchie conoscenze del padre.

Dice il regista: "Dopo le esperienze all'estero, finalmente sono tornato a raccontare la mia città. Roma è cambiata e anch'io.

L'ho osservata con occhi diversi percorrendo le sue strade con un altro passo. Un adagio. In questo film racconto il declino inesorabile, struggente, di tre vecchie leggende della Roma criminale alla ricerca di una redenzione impossibile. Ma c'è uno spiraglio di luce. La nuova generazione." Il film è una produzione The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, Vision Distribution, Alterego, in collaborazione con Sky, in collaborazione con Netflix.



