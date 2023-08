Cinematografo premia a Venezia Martone e Ramazzotti

Mario Martone, Shirin Neshat, Francesco Bruni e Micaela Ramazzotti sono alcuni degli artisti che saranno premiati allo Spazio Cinematografo durante l'80/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove l'Ente dello Spettacolo, con la sua media house Cinematografo, sarà protagonista dal 30 agosto al 9 settembre con un calendario di oltre 60 eventi. Il 7 settembre Mario Martone riceverà il premio Robert Bresson, il riconoscimento che l'Ente dello Spettacolo e la Rivista del Cinematografo, con il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l'Educazione e del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, conferiscono, da 24 anni, ai maestri del cinema. Il premio sarà consegnato al grande regista per "l'unicità di un percorso votato all'apertura continua, al dialogo, alla ricerca di accordo. Un procedere per sconfinamenti e mappature, una testimonianza preziosa di cinema impuro, dilatato, votato per indole e per nascita, ad accogliere", come si legge nella motivazione. Il 5 settembre, invece, la grande artista, fotografa e regista iraniana Shirin Neshat ritirerà allo Spazio Cinematografo il premio "Le vie dell'immagine" che conferma la collaborazione con Giornate degli Autori, a cui, da quest'anno, si è aggiunta la fondamentale partecipazione di Naba, Nuova Accademia di Belle Arti. Il riconoscimento, ideato per indicare ogni anno una personalità che fa delle Arti della Visione il suo fulcro creativo oltre i tradizionali steccati espressivi, trova in Shirin Neshat una sintesi esemplare, leggibile nella coerenza delle scelte e dei risultati celebrati in tutto il mondo. A Francesco Bruni sarà poi consegnato, il 3 settembre, il Premio Famiglia Cristiana: dallo scorso anno, il settimanale consegna il suo premio a quel regista che attraverso le sue opere indaga le domande esistenziali dell'uomo. Inoltre, sabato 2 settembre verrà consegnato il Premio Speciale Pianegonda - sponsor ufficiale dello Spazio Cinematografo - destinato ad onorare una regista esordiente e talentuosa attrice italiana per le notevoli capacità interpretative: Micaela Ramazzotti.



