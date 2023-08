Ladri di biciclette, polizia locale invita a denunciare

I ladri di biciclette non spariscono neppure d'estate,, ma per sperare di perseguire gli autori dei furti è necessario (dall'entrata in vigore della riforma Cartabia) che la vittima presenti apposita querela alle forze dell'ordine. Così la polizia locale di Treviso ha deciso di esporre nei luoghi in cui sono avvenuti furti di bici, o dove sono stati poi bloccati dei ladri che tentativo il furto, un cartello esplicito per invitare i proprietari delle due ruote a denunciare il malvivente che nel frattempo può essere individuato.

E' grazie a questa iniziativa se gli agenti, che avevano notato un individuo armeggiare attorno ad una bici hanno potuto deferire l'uomo all'autorità giudiziaria. Dopo aver fermato l'azione, i vigili hanno infatti affisso un avviso con cui si informava il proprietario della bicicletta dell'accaduto, invitandolo a formalizzare la querela negli uffici del comando.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA