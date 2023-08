Venezia, preapertura della Mostra è omaggio a Gina Lollobrigida

E' tutta dedicata alla grande attrice Gina Lollobrigida, icona del cinema italiano scomparsa lo scorso gennaio, la serata di Preapertura di martedì 29 agosto dell'80.

Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica (30 agosto - 9 settembre 2023) della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera. In Sala Darsena (Palazzo del Cinema) al Lido avrà luogo, con inizio alle ore 21, un doppio programma con: Portrait of Gina (1958, 27') di Orson Welles, in prima mondiale in collaborazione con Cinecittà, nella versione restaurata per l'occasione dal Filmmuseum München e La provinciale (1953, 113') di Mario Soldati, in prima mondiale nella versione restaurata per l'occasione dal Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale, in collaborazione con Compass Film.

Al doppio programma dedicato a Gina Lollobrigida sarà invitato il pubblico di Venezia attraverso la collaborazione con i quotidiani Il Gazzettino, La Nuova di Venezia e Mestre e il Corriere del Veneto. Per assistere gratuitamente all'evento, il pubblico interessato potrà collegarsi al sistema di prenotazione online dei posti in sala della Biennale di Venezia sul sito www.labiennale.org, visualizzando con il proprio smartphone i QR Code pubblicati da venerdì 25 a lunedì 28 agosto su Il Gazzettino, La Nuova di Venezia e Mestre, e venerdì 25 agosto sul Corriere del Veneto. Le prenotazioni saranno possibili fino a esaurimento dei posti riservati a ciascuna testata.

Portrait of Gina e La provinciale rientrano nel programma di Venezia Classici dell'80. Mostra e fanno parte del progetto complessivo di iniziative dedicate alla grande attrice ideate dal Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni e dalla Presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia. Un progetto che comprende anche due mostre fotografiche in corso a Roma e al Lido di Venezia e un premio ai giovani talenti, che sarà presentato durante la Mostra del Cinema.



