Scoperto il ladro del cellulare dell'attivista anti-borseggi

È stato individuato il presunto ladro del cellulare della consigliera leghista della municipalità di Venezia Monica Poli, attivista dei "cittadini non distratti" nota in rete per avvertire "rumorosamente" residenti e turisti sulla presenza di borseggiatori per le calli.

L'indagine, condotta dai carabinieri di Venezia e di Mestre, assieme a quelli della stazione di Spinea (Venezia), ha portato all'individuazione di un 32enne tunisino, non nuovo a reati della stessa natura, che avrebbe sfilato il cellulare dalla tasca di Poli mentre era impegnata in un'intervista a una troupe giornalistica francese sulla sua attività.

Gli investigatori hanno localizzato il cellulare, che è stato restituito alla donna, e identificato l'uomo, residente a Spinea, e che è stato denunciato per furto aggravato. Si esclude che il fatto sia in alcun modo riconducibile a una 'ritorsione' nei confronti della consigliera per la sua attività anti-borseggio.

Dall'inizio dell'estate, i Carabinieri hanno svolto serratissimi controlli sul conto di soggetti sospettati di recarsi a Venezia per commettere furti a danno dei turisti: quattro persone sono state arrestate per furto, tentato o consumato, mentre 33 sono stati denunciati per furto, rapina impropria e violazione del foglio di via da Venezia.



