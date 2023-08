Priscilla di Coppola a Venezia, accordo con sindacato Sag-Aftra

Priscilla di Sofia Coppola in concorso alla Mostra del cinema di Venezia (30 agosto - 9 settembre) ha ottenuto una deroga per la promozione. Sebbene si tratti di una produzione A24, il film ha ottenuto l'autorizzazione dal sindacato Sag-Aftra poiché è stato girato in Canada sotto la società di produzione TCB Productions Canada.

I protagonisti Jacob Elordi nei panni di Elvis e Cailee Spaeny nei panni di Priscilla Beaulieu Presley, teoricamente, potrebbero apparire sul red carpet di Venezia e fare attività stampa, in base all'accordo sindacale di cui Deadline ha dato notizia. La regista Coppola invece sarà presente a Venezia insieme a Priscilla Presley. Coppola ha adattato il libro di memorie di Priscilla Presley del 1985 Elvis and Me. Priscilla è prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment (gruppo Fremantle), Coppola e Youree Henley.

Vision Distribution sarà il distributore del film per l'Italia.





