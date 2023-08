Felicità, 1 settembre a Venezia esordio alla regia di Ramazzotti

Una Desirè truccatrice per il cinema, con un cuore grande così e con quella cadenza romana sempre perfetta in ogni situazione in quanto a sintesi. È l'ansiosa e spontanea Micaela Ramazzotti in azione in Felicità, film d'esordio alla regia dell'attrice che passa in concorso ad Orizzonti Extra all'Ottantesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia per poi arrivare nelle sale dal 21 settembre con 01.

E va detto che la Ramazzotti si è disegnata addosso un personaggio perfetto per lei, una donna che pur venendo da "una famiglia storta, di genitori egoisti e manipolatori, un mostro a due teste che divora ogni speranza di libertà dei propri figli", così viene definito nella sinossi il nucleo familiare composto dai rumorosi e volgari genitori, interpretati da un esuberante Max Tortora e da Anna Galiena, a cui si aggiunge il fragile fratello Claudio (Matteo Olivetti) vera vittima di questa famiglia. Desirè è infatti la sola che può salvarlo, e aprirlo anche solo un po' a quella felicità che merita. Al suo fianco si ritrova il regista suo compagno (Sergio Rubini), intellettuale di sinistra, di cui lei è totalmente invaghita e che la stimola e la guida nella sua battaglia mettendola in guardia: "tuo padre ha messo in mano i figli agli strozzini" le dice a un certo punto nel trailer. Dalle immagini si capisce che in Felicità c'è un po' di comicità amara, ovvero risate e situazioni drammatiche. Nel cast del film, prodotto da Lotus Production con Rai Cinema, anche Beatrice Vendramin. Alla fotografia troviamo invece Luca Bigazzi, alla scenografia Paolo Sansoni, ai costumi Catia Dottori e al montaggio Jacopo Quadri. Infine, il produttore esecutivo del film è Enrico Venti. Ramazzotti, nella sua carriera di attrice ha ottenuto numerosi premi, tra cui un David di Donatello, quattro Nastri d'argento e due Ciak d'oro.



