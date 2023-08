Bimbo di 5 anni investito da un camper in camping veneziano

Un bambino tedesco di 5 anni, in vacanza con la famiglia a Cavallino Treporti (Venezia), è stato investito stamane da un camper che stava effettuando una manovra in retromarcia. L'incidente si è verificato verso le ore 10 all'interno di un camping della località di Ca' Savio, in prossimità dell'ingresso della struttura.

Secondo quanto si apprende, il conducente del veicolo avrebbe atteso l'apertura della sbarra motorizzata di ingresso-uscita, poi si sarebbe mosso lentamente all'indietro per entrare all'interno del campeggio, senza accorgersi che proprio in quel momento stava passando il bimbo.

Il piccolo è stato soccorso subito dopo l'incidente dai sanitari della Croce Verde, poi è stato preso in carico dal Suem 118, che lo ha trasportato d'urgenza al pronto soccorso pediatrico di Padova in elicottero, ma il bimbo non sarebbe in pericolo di vita.



