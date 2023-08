Ricordata a Rio Gere la tragedia dell'elicottero 'Falco'

Commozione oggi a Rio Gere, località sul monte Faloria vicino a Cortina D'Ampezzo, per la giornata di ricordo dell'equipaggio di "Falco", il velivolo dell'elisoccorso del Suem precipitato il 22 agosto 2009, con la morte dei quattro membri dell'equipaggio.

Nel primo pomeriggio, una delegazione dell'azienda Ulss 1 Dolomiti, con il commissario Giuseppe Dal Ben, assieme a quelle del Soccorso Alpino, i direttori Suem dell'Azienda ospedaliera di Padova e di Rovigo, e il presidente della Provincia di Belluno Roberto Padrin, insieme ai familiari, ai colleghi e agli amici, hanno ricordato le vittime Fabrizio Spaziani, Dario De Felip, Marco Zago e Stefano Da Forno.

Dopo la deposizione di fiori, con al centro delle stelle alpine, nel capitello posto a Rio Gere, e un momento di silenzio, l'attuale "Falco", oggi a Cortina per un intervento, ha fatto un sorvolo sul luogo della tragedia in omaggio ai colleghi e amici scomparsi.



