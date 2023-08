Prezzi benzina, 40 violazioni nei distributori a Padova

La guardia di Finanza ha riscontrato nel mese di agosto 40 violazioni in relazione ai prezzi del carburante di alcuni distributori di Padova. .

Con l'incremento dell'esodo estivo in concomitanza con il periodo ferragostano, i finanzieri hanno intensificato i controlli in materia di trasparenza dei prezzi del carburante per autotrazione, anche in ragione del contesto di elevata volatilità che ne condiziona l'andamento. Dall'inizio di agosto sono stati effettuati 13 interventi: due nei confronti dei distributori operanti sulle autostrade e 11 nei confronti degli impianti attivi sulla normale rete stradale.

Sono state contestate 40 violazioni: 6 per mancata esposizione dei prezzi e/o difformità di quelli praticati rispetto a quelli indicati; 34 per inosservanza degli obblighi di comunicazione all'"Osservaprezzi carburanti", istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le contestazioni prevedono sanzioni tra un minimo di 8.100 euro e un massimo di 82.000 euro.



