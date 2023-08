Paola Del Din, eroina della resistenza, festeggia i 100 anni

Festeggia oggi i 100 anni la resistente Paola Del Din, l'unica Medaglia d'oro al Valor Militare della Resistenza vivente in Italia, e l'unica ad aver raggiunto il traguardo del secolo di vita.

Simbolo della Lotta di Liberazione dal nazifascismo, prima donna paracadutista in Italia, definita "donna straordinaria" dalla premier Giorgia Meloni in una lettera scritta per lo scorso 25 aprile, Del Din trascorrera il giorno del suo centesimo compleanno nella località montana di Sappada (Udine), circondata dai familiari.

Una celebrazione ufficiale del centesimo genetliaco è in programma a Udine il 2 settembre con gli interventi delle autorità civili e militari, tra cui il presidente dell'Associazione Nazionale Combattenti Forze Armate Regolari Guerra di Liberazione, generale Enrico Pino, il comandante delle Truppe Alpine, generale Ignazio Gamba, il presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero.

Alla cerimonia parteciperà anche Alessandro Carlini, giornalista e scrittore, autore del libro "Nome in codice Renata. Storia di Paola Del Din, combattente della Resistenza e agente segreto".



