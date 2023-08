Hellas Verona, dall'Herta in prestito il centrocampista Serdar

Il Verona FC ha preso in prestito dall'Herta Berlino fino al 30 giugno prossimo, con diritto di opzione, il centrocampista tedesco Suat Serdar, 26 anni.

Dopo le giovanili nel Mainz, Serdar ha esordito nel 2015-2016 nella terza divisione tedesca, e poi subito in Bundesliga con la Prima squadra del Mainz 05. Dopo tre stagioni in cui colleziona 54 presenze e tre gol tra Bundesliga, Dfb Pokal ed Europa League, il centrocampista passa allo Schalke 04, squadra nella quale gioca per tre stagioni, fino al 2020-2021. Con la squadra di Gelsenkirchen totalizza 83 presenze tra Bundesliga, Dfb Pokal e Champions League, realizzando 11 gol. Lo scorso anno, all'Herta, colleziona 34 presenze e 3 reti.

Serdar conta anche 39 presenze e 6 gol con le nazionali giovanili tedesche, dall'Under 16 all'Under 21, e 4 in nazionale maggiore, con la quale ha esordito il 9 Ottobre 2019 in un'amichevole contro l'Argentina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA