Blitz antiabusivi al Lido di Venezia, 100 ombrelloni sequestrati

Blitz contro il commercio ambulante abusivo stamani al Lido di Venezia, in vista dell'avvio della Mostra del cinema e con il conseguente aumento della frequentazione delle spiagge. Lo rende noto il Comune.

All'operazione, la trentacinquesima di questa estate, hanno partecipato anche agenti della Polizia locale in borghese. Tra la spiaggia e le dune, nascosti tra i cespugli nella spiaggia libera davanti all'ex Ospedale al mare, sono stati sequestrati quasi un centinaio di ombrelloni e decine di teli mare, brandine e stuoie. Sono stati anche individuati due venditori stranieri, multati per 5.000 euro ciascuno, con l'ordine di allontanamento.

"Il mio plauso al personale della Polizia locale per l'attività svolta - commenta l'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce -. Si tratta di un lavoro che ha come obiettivo quello di tutelare chi con professionalità e impegno svolge il proprio lavoro e che viene danneggiato da questo tipo di commercio abusivo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA