Venezia: al Lido 50 anni della critica cinematografica

Sarà presentato il 9 settembre prossimo, all'80/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il documentario "Passione critica" (60') di Simone Isola, Franco Montini e Patrizia Pistagnesi, prodotto dal Sindacato nazionale critici cinematografici (Sncci), proiezione speciale ed evento congiunto insieme alla Settimana della Critica e alle Giornate degli Autori.

Passione critica ricostruisce il rapporto tra critica e autori nella storia del cinema italiano, in relazione con quella del Sncci, fin dal suo atto di fondazione nel 1971. Si tratta di un percorso tracciato grazie agli interventi di prestigiosi testimoni e al montaggio di materiale di repertorio, dagli anni Sessanta all'avvento del web e dei social e all'attuale esplosione dell'audiovisivo, che mette in discussione la stessa definizione e i confini del cinema.

Il racconto procede con un ampio ventaglio di testimonianze esclusive di autori e critici, tra cui Pupi Avati, Alberto Barbera, Marco Bellocchio, Liliana Cavani, Laura Delli Colli, Piera Detassis, Giuseppe Ghigi, Wilma Labate, Paolo Mereghetti, Giuliano Montaldo, Paolo Taviani, Paolo Virzì, e un repertorio di documentazioni fotografiche e video, che spaziano in cinquant'anni di vicende cinematografiche.

L'obiettivo è quello di creare un provocatorio documento che suggerisce implicitamente domande sul passato, il presente e il futuro della professione critica, rivolgendosi a un pubblico di studiosi ma anche più esteso di appassionati.



