Tenta di violentare una donna in un parcheggio, arrestato

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Bussolengo (Verona) con l'accusa di lesioni personali e tentata violenza sessuale nei confronti di una donna di 34 anni.

I militari dell'Arma sono intervenuti nella tarda serata di ieri durante un servizio di perlustrazione in un parcheggio a Bardolino (Verona), in seguito a numerose richieste pervenute alla centrale operativa di Peschiera del Garda. Sono riusciti a bloccare l'uomo che, secondo la ricostruzione, in un parcheggio, a bordo della propria auto, stava cercando di abusare della donna.

A causa dell'aggressione la donna ha subito delle lesioni, giudicate guaribili in 25 giorni all'Ospedale Pederzoli di Peschiera. E' scattato così l'arresto in flagranza ed il 45enne è stato portato nel carcere di Montorio, in attesa dell'udienza di convalida.



