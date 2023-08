Musica: Incontri Asolani celebrano 150/o nascita Rachmaninov

La quarantacinquesima edizione di "Incontri Asolani" festeggia i 150 anni dalla nascita di Sergej Rachmaninov Nel borgo medievale di Asolo, il festival internazionale di musica da camera, ha come protagonisti giovani musicisti e grandi nomi internazionali: dal pianista Boris Petrushansky alla violinista Kyoko Takezawa, dall'Ensemble Metamorphosi con l'arpa di Fabrice Pierre alla viola di Bruno Giuranna con il Trio Rinaldo.

Il Festiva, chel si terrà dall'1 al 15 settembre, conferma la vocazione alla valorizzazione dei giovani al fianco di prestigiosi nomi del panorama musicale internazionale. Nella Chiesa di San Gottardo, che presidia uno dei più bei poggi esposti a sud del colle della Rocca di Asolo, si terranno i sei concerti distribuiti nella prima metà di settembre (dall' 1 al 15 settembre alle ore 21.00) dedicati al pianoforte in, quasi, tutte le sue declinazioni cameristiche "E come potrebbe essere diversamente - racconta Federico Pupo, direttore artistico del Festival - nell'anno in cui si ricorda Sergej Vasil'evič Rachmaninov, il grande pianista nato 150 anni fa in Russia e scomparso 80 anni fa negli Stati Uniti?".

Un programma dedicato al pianoforte La rassegna sarà aperta l'1 settembre dalla violinista Kyoko Takezawa,, con un grupppo che comprende il pianista Edoardo Maria Strabbioli, il violinista Gunther Sanin, la violista Anna Serova e la violoncellista Sara Airoldi. Una serata speciale dedicata a Brahms. La serata di martedì 5 settembre ospiterà il vincitore del 63/o Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni di Bolzano. In gara ventotto pianisti provenienti da dieci diverse nazioni, selezionati tra 506 candidati iscritti da tutto il mondo, per conquistare il primo premio che verrà consegnato alla finalissima di domenica 3 settembre.

A portare la poesia e l'intensità delle canzoni di Sergej Vasil'evic Rachmaninov nel 150/o della nascita, sarà il progetto dell'Accademia d'Arte Lirica di Osimo e dell'Accademia Internazionale di Imola, che si terrà giovedì 7 settembre.

Attesa poi per il recital di Boris Petrushansky, venerdì 8 settembre, dedicato al grande repertorio russo del Novecento.

Martedì 12 settembre saranno sul palco sei giovani musicisti che proporranno un programma di due suite tratte dai balletti più belli e famosi del Novecento. Sarà infine la giovane formazione del Trio Rinaldo a salire sul palco per il concerto di chiusura di Incontri Asolani venerdì 15 settembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA