Italia-Giappone: doppia missione per aziende Cciaa Vicenza

Il Giappone continua a essere uno dei Paesi di destinazione più importanti per l'export dei prodotti tipici del Made in Italy, tra cui l'oreficeria e gioielleria, ma anche l'agroalimentare e i beni di consumo in genere.

Con l'obiettivo di aiutare le Pmi a cogliere le opportunità commerciali nel Paese del Sol Levante, l' azienda speciale della Camera di Commercio "Made in Vicenza" organizza una doppia missione a Tokyo, in collaborazione con le Associazioni di Categoria vicentine e con la Camera di Commercio Italiana a Tokyo (Iccj). L'iniziativa, in programma dal 24 al 28 ottobre, è rivolta da una parte alle aziende vicentine del settore orafo, dall'altra a quelle dell'agroalimentare e ai produttori di beni di consumo.

Per le prime si tratta di una missione esplorativa, il cui programma prevede incontri con i rappresentanti delle istituzioni locali, esperti di settore e uno spedizioniere, la visita alla fiera "International Jewellery Fair Tokyo Autumn 2023" e una giornata a disposizione per eventuali visite presso strutture distributive e commerciali.

Per le aziende dell'agroalimentare e dei beni di consumo, invece, si tratta di una vera e propria missione imprenditoriale che sarà focalizzata su una serie di incontri B2B con operatori locali preselezionati. Le iscrizioni sono entro il primo settembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA